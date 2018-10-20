Волонтёры и неравнодушные петербуржцы провели субботник на площади Победы





В мероприятии приняли участие волонтёры и представители разных общественных и молодёжных организаций. Также к добровольцам присоединились неравнодушные жители Северной столицы, в том числе и пенсионеры и дети.





Сообщается также, что в уборке задействовали транспортную технику – она помогла очистить от снега территорию около скульптурной группы «Блокада» и Обелиск





Осенью Gazeta.SPb писала, что врио губернатора Петербурга Александр Беглов призывает жителей города на Неве прийти на субботник . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).









Сегодня утром, 12 января, на площади Победы в Петербурге и на территории Монумента героическим защитникам Ленинграда прошёл субботник. Об этом сообщает МИА “МИР”.