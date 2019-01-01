Санкт-Петербург выбрали местом проведения международной театральной олимпиады





Северная столица выбрана местом проведения олимпиады, поскольку девиз проекта в этом году “наведение мостов”. Программа обещает быть особенно насыщенной в честь Года Театра в России.





За несколько месяцев театральной олимпиады петербуржцы и гости города смогут увидеть постановки 30 трупп из 15 стран мира. Среди участников есть Япония, Германия, Великобритания и Нидерланды, Франция.





Напомним, что международная театральная олимпиада проводится с 1995 года – её первой столицей стала Греция.





Недавно Gazeta.SPb писала, для петербуржцев выструит театр балета Бориса Эйфмана . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





С июля по октябрь 2019 года в Петербурге будет проходить юбилейная ежегодная театральная олимпиада. В этом году мероприятие проводится уже 25-ый раз. Об этом собщает МИА “МИР”.