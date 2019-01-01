Пострадавшим в Магнитогорске помогут приобрести квартиры в других субъектах РФ





Дело в том, что для пострадавших от обрушения дома в Магнитогорске поступили предложения приобрести жилье в других субъектах РФ. Якушев отметил: “Мы сделаем максимально все, чтобы пойти им навстречу”.





Напомним, что в конце января в Магнитогорске проведут ярмарку недвижимости. В ней предварительно примут участие застройщики из Магнитогорска и Челябинска. Ярмарка направлена на помощь пострадавшим в выборе нового жилья. Квартиры необходимы жителям седьмого и восьмого подъезда обрушившегося дома.





Недавно Gazeta.SPb сообщала, что врачи рассказали о состоянии спасенного в Магнитогорске младенца . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





Министерство строительства и ЖКХ России готово рассмотреть возможность приобретения квартир для жителей дома Магнитогорска, пострадавшего от взрыва бытового газа, в других субъектах РФ, передаёт “РИА Новости” со ссылкой на слова Владимира Якушева – главы Минстроя.