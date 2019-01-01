РПЦ отказалась переносить Рождество с 7 января на 25 декабря





Иларион объяснил, что для перехода на григорианский календарь придётся “поменять весь строй литургической жизни, поменять церковный календарь”. Митрополит утверждает, что “наш церковный народ такого нововведния не примет".





Это стало ответом на недовольства прихожан тем, что рождественский пост попадает на празднование Нового года. Православные интересуются тем, можно ли перейти с юлианского на григорианский календарь.





Недавно Gazeta.SPb писала о том, что томос о независимости православной церкви Украины привезли в Киев . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).













Сегодня, 12 января, глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион рассказал о том, что РПЦ не будет менять дату празднования Рождества Хритова. Это произошло в эфире телеканала “Россия-24”.