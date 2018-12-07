Специалисты назвали самые прибыльные должности в России





На первом месте оказалась позиция врача акушера-гинеколога-репродуктолога в Москве. Его зарплата составляет больше 570 тыс рублей в месяц.





Второе место делят столичные вакансии технического директора и менеджера по продажам нефтепродуктов. Здесь доход – от 500 тыс рублей. Далее идут должности Python developer в Москве и финансового директора во Владивостоке – заработок также начинается с полумиллионной отметки.









Ранее Gazeta.SPb писала о таком сообщении HeadHunter: в трети компаний Санкт-Петербурга не собираются праздновать Новый год . (Виктория Елисеева, GazetaSPb). В первую десятку самых прибыльных профессий также вошли позиции командира воздушного судна, директора по рекламе и маркетингу, коммерческого директора, Senior Java Developer и стоматолога-ортопеда.





Аналитики HeadHunter провели очередное исследование и выяснили, какие должности в России самые высокооплачиваемые. Об этом соощает “РИА Новости”.