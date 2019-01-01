На Косыгина петербурженка воткнула нож в своего мужа





Выснилось, что она ножом ударила своего мужа в область живота. Перед этим пара баловалась алкоголем, а потом поссорилась. Бытовой конфликт и стал причиной произошедшего.





В результате мужчину срочно госпитализировали. Его состояние оценили как тяжёлое.

Сейчас полиция проводит проверку по этому факту и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.





Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на юго-западе Петербурга пьяная ссора между двумя мужчинами закончилась поножовщиной и разбоем . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





Вечером, 11 января, в районе десяти часов в одном из домов по проспекту Косыгина была задержана 38-летняя женщина, передаёт ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.