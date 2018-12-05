В Петербурге у голландца угнали дорогой автомобиль





Владелец иномарки – житель Нидерландов – оставил свою иномарку на этом месте 6 января. Её стоимость более 2,5 млн рублей.





Голландец приехал в Петербург к родственникам своей русской жены и сегодня, 12 января, пара планировала вернуться обратно.

По этому факту было возбуждено уголовное дело. Полиция принимает меры к розыску и задержанию переступника.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что полиция задержала двух ранее судимых угонщиков, которые похитили иномарку у жительницы Кудрово . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).









Накануне, 11 января, в полицию Адмиралтейского поступило заявление о пропаже автомобиля Volvo, который был припаркован у одного из домов по набережной Обводного Канала, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.