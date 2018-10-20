Появились сообщения о первых жертвах взрыва в Париже: погибли двое пожарных





Число пострадавших, о которых сообщает портал достигло 47: 10 из них в критическом состоянии, 37 получили легкие ранения.





О смерти пожарных сообщила мэр города Париж Анн Идальго в Twitter. Она выразила соболезнования семьям погибших пожарных, заявила, что они остались девизу “спасти или погибнуть”, и что жители Парижа не забудут их.





Ранее сообщалось о четырех погибших, однако позже эта информация была обновлена.





После взрыва газа в Париже и пожара в пекарня рядом 12 января 2019 года погибли двое пожарных, сообщает Sputnik.