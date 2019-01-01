Во Всеволожском районе 14-летняя школьница отравилась психотропом





Информация о госпитализации несовершеннолетней поступила 12 января в районе часа дня в полицию Всеволожского района. В больницу её доставили с острым отравлением.





Выснилось, что накануне, 11 января, девочка съела слишком много успокоительных таблеток. Также известно, что опекуном пострадавшей является её бабушка. В отношении женщины сейчас составлен административный протокол о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.





Полиция проводит проверку по этому делу.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в Невском районе отравление детей ртутью принимает массовый характер . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





Полиция проводит проверку по факту отправления 14-летней школьницы во Всеволожском районе психотропными препаратами. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.