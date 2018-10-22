Имя представителя России на “Евровидении” назовут в январе: списка кандидатов нет





В холдинге заявили, что появившийся в Интернете список возможных претендентов на место не имеет к ним никакого отношения. Напомним, в этом списке были названы Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Егор Крид и несколько других имен российской эстрады. В этом году “Евровидение” принимает Израиль — финал состоится 18 мая.





В 2018 году на конкурс в Португалию от России отправилась Юлия Саймойлова, которая заняла 15-ое место. Конкурс Евровидение проводится с 1956 года. Аудитория конкурса достигала, с учетом телетрансляций, 600 млн человек.





Имя артиста, который поедет в Израиль от РФ на конкурс “Евровидение” назовут в январе 2019 года, передали РИА Новости в ВГТРК, которые отвечают за конкурс в России.