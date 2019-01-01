На автодороге “Пустошка-Вырица” столкнулись две иномарки: пострадали дети





На 0 км автодороги “Пустошка-Вырица” автомобиль мррки Mitsubishi Lancer вылетел на полосу встречного движения и врезался с Volkswagen Tiguan.





В результате водитель Mitsubishi, неустановленный мужчина, получил тяжёлые травмы и был госпитализирован. Пассажир, молодой человек, находится в среднем состоянии тяжести.





С Volkswagen в момент аварии находились мужчина, женщина и трое несовершеннолетних детей: 9-ти, 12-ти лет, а также восьмимесячный малыш. Всё они получили травмы лёгкой степени тяжести.





Вопрос с госпитализацией, всех кроме водителя Mitsubishi, сейчас решается.





Недавно Gazeta.SPb писала о том, что вл Фрунзенском районе столкнулись две иномарки . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





Сегодня, 12 января, в 13:20 в Гатчинском районе Ленинградской области произошло серьезное ДТП с участием несовершеннолетних. Об этом сообщает Управление ГИБДД ГУ МВД России.