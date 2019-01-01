На станции метро “Садовая” на рельсы упал человек. Движение остановили на всей линии





Происшествие привело к сбою движения поездов на Фрунзенско-Приморской линии (“фиолетовой” ветке), жители Санкт-Петербурга сообщили о задержке в социальных сетях с разных станций линии метро и принялись обсуждать, чем она может быть вызвана.





Как сообщили в метрополитене, мужчина не пострадал, а движение поездов восстановили спустя несколько минут.





В субботу днем 12 января на станции метро “Садовая” на пути подземки упал человек, сообщили Gazeta.SPb в метрополитене Санкт-Петербурга.