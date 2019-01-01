При правительстве Петербурга создадут сайт с информацией о новостройках





Сайт будет рассказывать о том, что есть вблизи каждой новостройки Петербурга и что там планируется сделать. То есть покупатель потенциального жилья сможет узнать о наличии рядом школ, детских садов, поликлиник, о состоянии дорог. Также будет размещаена информация о том, что здесь планируется построить.





Отмечается, что чиновники уже создают паспорты микрорайонов, в которых отражается социальная и бытовая инфраструктура.





На днях Gazeta.SPb писала о том, что петербургскому рынку новостроек в 2019 году придётся нелегко . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





Специальный сайт с информацией об объектах инфраструры, находящихся около новостроек, появится при правительстве Санкт-Петербурга. Об этом в ходе объезда Калининского района 12 января рассказал врио губернатора Петербурга Александр Беглов.