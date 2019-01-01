Спорткомплекс для подготовки биатлонистов откроют в школе на улице Ушинского в Санкт-Петербурге





В школе бесплатно занимаются свыше 2000 подростков и детей. Комплекс для стрельбы начали строить еще в 2015 году: подобных площадок в Санкт-Петербурге не делали уже полвека. Он станет базой для проведения турниров и чемпионатов, в том числе международного уровня. Врио губернатора Александр Беглов выразил надежду, что комплекс будет готов к новому учебному году и подчеркнул, что нужно развивать массовый молодежный спорт.





В школе олимпийского резерва № 3 на ул. Ушинского, д.10 откроют комплекс для спортивной стрельбы, сообщили Gazeta.SPb в правительстве города.