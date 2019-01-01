День Устава города отпразднуют в Северной столице

"Соблюдение Устава способствует решению наших насущных проблем и реализации ключевых стратегических программ, выполнению общей важной задачи – повышения качества жизни петербуржцев", – отмечается в поздравительном сообщении.





В этом году Уставу города на Неве исполняется 21 год. Он был принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга в 1998. Документ является главным законом города и определяет территориальное устройство, организацию государственной власти Петербурга и основы социальной политики.





Недавно Gazeta.SPb сообщала, что Борис Вишневский познакомил Беглова с Уставом Петербурга . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





Поздравление жителей Северной столицы с Днём Устава города от Александра Беглова и Вячеслава Макарова опубликовали на сайте Смольного.