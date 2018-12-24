Признанная умершей пенсионерка в морге неожиданно начала подавать признаки жизни





В морге, как сообщает Минздрав, пенсионерка вдруг стала подавать признаки жизни. Внезапно ожившую тут же перевезли в операционную: врачи бились за ее жизнь 2 часа, но не сумели ее спасти. Предположительная причина смерти — отравление или переохлаждение.





В одном из домов села Васильевка Аумрской области 12 января в субботу нашли тело пенсионерки без признаков жизни, сообщили в региональном Минздраве. Сообщается, что накануне в доме был большой праздник с большим количеством еды и алкоголя. Полицейский, прибывший на место, признал смерть и распорядился доставить ее в морг.