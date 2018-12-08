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Число пострадавших в результате взрыва в Париже достигло 36 человек: 12 в критическом состоянии

14:41
Тэги: париж, взрыв, протесты
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Тэги: париж, взрыв, протесты



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