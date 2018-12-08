Число пострадавших в результате взрыва в Париже достигло 36 человек: 12 в критическом состоянии





Несколько сотен протестующих собрались перед зданием Министерства финансов Франции, сообщает агентство. Полицейские готовятся к новой волне протестов “желтых жителов”: к ним взрыв не имеет никакого отношения, но наверняка приведет к дополнитеьным волнениям и недовольством властью.





Взрыв произошел около 9 утра рядом с музеем восковых фигур; загорелась булочная.





После взрыва газа в Париже спасатели сообщают о 36 пострадаших, передает Sputnik. При этом 12 из них находятся в критическом состоянии.