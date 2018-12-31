Стало известно, какая погода ждёт россиян в Крещение





Отмечается, что сейчас сильные морозы покидают центральную часть России, а на смену им приходит атлантический циклон. Он приносит с собой потепление и снежные осадки.





Ожидается, что в эти выходные температура воздуха будет составлять до минус пяти градусов. За несколько дней до Крещения, 15 января, температура может стать плюсовой.





Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что к Крещению в Петербурге оборудуют больше 20 купелей . (Виктория Елисеева, GazetaSPb).





Крещенские морозы в наступившем году будут очень слабыми. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина. Также она отметила, что, несмотря на то, что сильно холодно не будет, ожидается снег и облачная погода.