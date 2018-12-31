Hyundai сбил женщину на пешеходном переходе на Садовой улице Санкт-Петербурга





По словам очевидцев водитель темного Hyundai не успел затормозить на скользкой дороге, врезался в белый Hyundai и сбил женщину, переходившую улицу по “зебре”. Свидетели сообщают, что женщина осталась жива , но не смогла самостоятельно подняться. На место прибыли дорожные службы, машина “Скорой помощи” должна быть в пути.





Сегодня днем в субботу 12 января Hyundai сбил женщину на пешеходном переходе на Садовой ул., д. 21, сообщили в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербург”.