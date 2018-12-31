|
Сегодня
12 января, суббота
Обновлено
|
Погода
+3°, влажность 69%Завтра
|
Валюта
$ 65.63
€ 75.08
|
Hyundai сбил женщину на пешеходном переходе на Садовой улице Санкт-Петербурга
14:30
Тэги: дтп, пешеход, садовая улица
Еще на Gazeta.SPb
- Крем от геморроя «Здоров»
- При правительстве Петербурга создадут сайт с информацией о новостройках
- Спорткмплекс для подготовки биатлонистов откроют в школе на улице Ушинского в Санкт-Петербурге
- День Устава города отпразднуют в Северной столице
- Признанная умершей пенсионерка в морге неожиданно начала подавать признаки жизни
- Число пострадавших в результате взрыва в Париже достигло 36 человек: 12 в критическом состоянии
- Беглов познакомился с постояльцами детской социальной гостиницы на улице Веденеева
- В Адмиралтейском районе наледь с крыши повредила автомобиль
- Ночью с Дворцовой несколько самосвалов вывозили снег: площадь посыпали гранитной крошкой (фото)
- Теплоэнергетики починили трубу на Симонова раньше, чем планировалось
- Александр Беглов прибыл с проверкой в Калининский район — и направился в школу на Кондратьевском
- Неизвестный воспользовался празднованием Нового года и вскрыл терминал
Новости от партнеров
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Материалы по теме
31 декабря 2018
12 января
12 января
12 января
Подписка
на новости
на новости
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.