Беглов познакомился с постояльцами детской социальной гостиницы на улице Веденеева





В учреждении живут подростки, которые временно не могут оставаться дома — они проводят в отеле в среднем 5 месяцев, пока соцработники ищут пути решения проблем.





Врио губернатора вручил постояльцам домашний кинотеатр, и наказал руководителю администрации района сводить подростков на выставку боевой техники “Ленрезерв”.





Беглов, отвечая на вопросы детей, рассказал, что хотел быть капитаном корабля или пилотом. Прощаясь, он посоветовал подросткам как можно больше читать.





Александр Беглов нанес визит в детскую социальную гостиницу на ул. Веденеева 12 января, сообщили Gazeta.SPb в правительстве Санкт-Петербурга.