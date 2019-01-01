В Адмиралтейском районе наледь с крыши повредила автомобиль





Выснилось, что с крыши одного из домов по Канонерской улице Адмиралтейского района свалились наледь и снег. Они приземлились прямо на автомобиль, припаркованный снизу.





На место происшествия выехал сотрудник полиции – проверка по факту случившегося уже началась. Будет установлена личность владельца автомобиля, а также причины, по которым крыша должным образом не отчищалась от наледи.





Недавно Gazeta.SPb рассказывала о том, что ДТП с легковушкой заставило дорожников взяться за наледь на Софийской . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





Сегодня, 12 января, примерно в девять часов утра в полицию поступил вызов о повреждении автомобиля. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.