Ночью с Дворцовой несколько самосвалов вывозили снег: площадь посыпали гранитной крошкой (фото)





Дорожные службы убрали с тротуаров и проезжих частей 57 тысяч м3 снега за день: работали 1154 машины.











Напомним, Беглов пригрозил вручить чиновникам по именной лопате , если снег не начнут убирать как надо.(Андрей Петров, Gazeta.SPb)



Фото: комитет по благоустройству СПБ





Ночью с 11 на 12 января с Дворцовой несколько самосвалов вывозили снег: площадь посыпали гранитной крошкой, сообщили Gazeta.SPb в комитете по благоустройству Санкт-Петербурга. Для посыпки площади приготовили 19 т материалов против гололеда. Сообщается, что машинам пришлось сделать до 30 кругов по площади, это заняло несколько часов