Теплоэнергетики починили трубу на Симонова раньше, чем планировалось





Напомним, что накануне, 11 января на улице Симонова появился “бассейн” из горячей воды. Это случилось в районе девяти вечера. Прорыв трубы составил 100 мм. Отмечается, что во время ремонтных работ тепло и горячая вода в дома подавались по резервной схеме. Однако два дома временно оставались без отопления.





Вчера Gazeta.SPb рассказывала об этом инциденте с позиций очевидцев . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

Сегодня, 12 января, к трём часам ночи дефект на трубопроводе по улице Симонова в Петербурге удалось ликвидировать, передаёт ГУП «ТЭК СПб». Теплоэнергетики справились с работой за пять с половиной часов вместо положенных по нормативам восьми.