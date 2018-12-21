Александр Беглов прибыл с проверкой в Калининский район — и направился в школу на Кондратьевском





Градоначальник оценил отстроенную школу на Кондратьевском пр., д. 68. Она примет 825 учеников, сейчас в ней проводят финишные работы. На ее оснащение потратят более 93 млн рублей из бюджета.





Беглов считает, что число детей на каждый первый класс не должно превышать 25 человек — в Калининском районе начальная школа заполняется особенно быстро, сообщили в правительстве.





По мнению врио губернатора, что жителей района нужно максимально обеспечить социнфраструктурой, чтобы им не надо было садиться на транспорт — школы, детсады, поликлиники должны быть рядом.





Александр Беглов 12 января прибыл в Калининский район, чтобы посмотреть, как идет строительство и ремонт соцучреждений Санкт-Петербурга, сообщили Gazeta.SPb в правительстве.