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Неизвестный воспользовался празднованием Нового года и вскрыл терминал

13:33
Тэги: банкомат, калининский район, кража
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Тэги: банкомат, калининский район, кража



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