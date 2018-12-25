Неизвестный воспользовался празднованием Нового года и вскрыл терминал





Известно, что ночью 1 января злоумышленник вскрыл платёжный терминал финансовой организации ПСКБ и похитил кассету с 103 тыс рублей, после этого скрылся. Пропажу денег заметил 60-летний сотрудник банка – об этом 11 января он и сообщил в полицию.

Сейчас правоохранители устанавливают все подробности и проводят проверку по этому делу.





Недавно Gazeta.SPb писала о том, что в Тосно злоумышленник вскрыл банкомат Сбербанка, но не успел похитить деньги . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





Полиция Петербурга проводит проверку по факту хищения кассеты с деньгами из терминала банка ПСКБ на улице Руставели Калининского района. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.