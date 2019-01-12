В Кировской районе Санкт-Петербурга на улице Лени Голикова заметили аляскинского маламута





Очевидцы сообщили, что около 10:00 собаку увидели уже у кинотеатра “Орбита”, пользователи соцсети надеются, что хозяева скоро откликнутся.





Аляскинские маламуты происходят от волков, поэтому почти не лают. Однако опасности для человека они не представляют: они неагрессивны, поэтому их даже не берут в полицию. По данным в сети, маламутам нужны длительные прогулки на свежем воздухе — возможно, как раз ее гордый друг человека и совершал.







Напомним, спасатели достали енота из подвала здания в поселке Песочный .(Андрей Петров, Gazeta.SPb)



Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На ул. Лени Голикова 12 января заметили маламута, сообщили в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербург”; это порода собак, которую эскимосы на Аляске использовали для своих упряжек.