



Филармонии джазовой музыки исполнилось 30 лет: в том числе и это решили отметить на ежегодном фестивале. Вчера в пятницу 11 января фестиваль открыли, а закончится он завтра в воскресенье 13 января. С концертами выступят джазмены Петербурга, гости из Москвы, Америки и Финляндии.





В числе других популярных событий назвали столичный рождественский фестиваль, фестивали вареников в Белогороде и “Рязанский валенок”, рок-фест в Екаринбурге.





Новогодний джазовый фестиваль в Санкт-Петербурге попал в список лучших культурных событий на Старый Новый год, сообщили Gazeta.SPb в агентстве Турстат, сотрудники которого выяснили, куда жители России собираются на праздник.