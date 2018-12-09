Российский космический радиотелескоп “Спектр-Р” не отвечает на команды с Земли





Кардышев заметил, что центр управления принимает сигналы от аппарата, но на ответы тот не реагирует. О состоянии радиотелескопа можно будет будет что-то сказать в начале рабочей недели.





“Радиоастрон” - международный проект, направленный на изучение далеких космических объектов. “Спектр-Р” - самый крупный в мире космический телескоп и наиболее удаленный от Земли. Он работает с 2011 года.





Российский радиотелескоп “Спектр-Р” не отвечает на команды с Земли, сообщает 12 января ТАСС, ссылаясь на главу “Радиоастрона” Николая Кардышева.