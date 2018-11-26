|
Сегодня
12 января, суббота
Обновлено
|
Погода
+3°, влажность 69%Завтра
|
Валюта
$ 65.63
€ 75.08
|
СМИ сообшают о взрыве в центре Парижа: по предварительной информации, это утечка газа
12:20
Еще на Gazeta.SPb
- Крем от геморроя «Здоров»
- В Кировской районе Санкт-Петербурга на улице Лени Голикова заметили аляскинского маламута
- Джазовый фестиваль в Санкт-Петербурге попал в список лучших культурных событий на Старый Новый год
- Российский космический радиотелескоп “Спектр-Р” не отвечает на команды с Земли
- Смертельное ДТП на автодороге “Нарва”: погибло два ребенка и женщина, девочка 4-ех лет в больнице (фото)
- “Зацепер” забрался на крышу “Сапсана” и хотел уехать в Санкт-Петербург, но его заметили полицейские
- На Боровой улице откроют Музей Воинской Славы в честь летчика Александра Клубова
- На проспекте Науки ДТП: трамваи стоят в обе стороны. В Санкт-Петербурге на дорогах спокойно
- Каршеринговый автомобиль сбил светофор на проспекте Культуры. В машине водителя нет (фото)
- Семь признаков раковых заболеваний: в каких случаях нужно немедленно идти в больницу
- Опрос ВЦИОМ: у жителей России выяснили, что они делают для защиты окружающей среды
- В Иркутской области с железной дороги сошли 29 вагонов, груженных углем
Новости от партнеров
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Материалы по теме
26 ноября 2018
Подписка
на новости
на новости
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.