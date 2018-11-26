СМИ сообшают о взрыве в центре Парижа: по предварительной информации, это утечка газа





Как сообщает BFMTV, после взрыва загорелась пекарня. На месте работают пожарные службы, район оцепляют. С массовыми протестами “желтых жилетов”, которые требуют отставки президента Эммануэля Макрона, взрыв не связан, сообщает Sputnik.





В Париже утром около 09:00 в субботу 12 января прогремел взрыв на улице Тревиз, сообщает Sputnik. В здании района №9, по предварительной информации, произошел взрыв бытового газа. Есть пострадавшие, но точное число не называется. Полиция рекомендует жителям держаться от места аварии.