Смертельное ДТП на автодороге “Нарва”: погибло два ребенка и женщина, девочка 4-ех лет в больнице (фото)





Машина Chery начала обгон там, где это было запрещено, и на встречной полосе столкнулась с машиной “Яндекс.Такси”. Водитель Chery, мужчина 38-ми лет, и пассажир отправлены в больницу Кингисеппа. Два мальчика 7-и и 6-и лет, и женщина из машины Hyundai скончались в машине скорой помощи, девочка 4-ех лет в тяжелом состоянии лежит в больнице. Водитель Яндекс.Такси госпитализирован.





Как сообщают очевидцы в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербург”, одна из машин сгорела: на месте работают пожарные, ГИБДД, оперативники УВД.





Во Всеволожском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП с участием автомобилей Chery и Hyundai Solaris, сообщили Gazeta.SPb в ГИБДД по Санкт-Петербургу и области.