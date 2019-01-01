“Зацепер” забрался на крышу “Сапсана” и хотел уехать в Санкт-Петербург, но его заметили полицейские





“Зацепер”, как он сам себя называет, попытался остаться незамеченным на крыше поезда, который должен был отправиться в Санкт-Петербург, но его увидели полицейские. В итоге молодой человек сбежал: неизвестно, удалось ли его задержать.





В социальной сети “зацепер” получает одобрительные отзывы от своих “коллег”, но некоторые настроены не слишком доброжелательно и обвиняют его в попытке “черного пиара”. На своей странице молодой человек разместил сообщение о гибели своего знакомого, бывшего “зацепера”, что не помешало ему забраться на “Сапсан”.





В Москве молодой человек 21 года залез на крышу поезда “Сапсан” и снял оттуда видео, которым поделился в социальной сети “ВКонтакте”.