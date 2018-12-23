На Боровой улице откроют Музей Воинской Славы в честь летчика Александра Клубова





Александр Клубов (1918-1944) сбил за Великую Отечественную войну 31 самолет (не считая 19 в составе группы). Он не дожил до победы: погиб не во время боевого вылета, которых совершил 457, а во время тренировчного 1 ноября 1944 года. Еще при жизни он получил звание Героя Советского Союза. В его честь названы самолет АК Северсталь, школа в Вологде и теплоход.





В правительстве сообщают, что на открытии пройдет концерт, а в самом музее покажут военную форму и атрибутику, множество бумаг и авиационных плакатов.





В правительстве Санкт-Петербурга анонсировали открытие Музея Воинской Славы летчика Клубова 24 января, сообщили Gazeta.SPb в администрации города.