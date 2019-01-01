На проспекте Науки ДТП: трамваи стоят в обе стороны. В Санкт-Петербурге на дорогах спокойно





Участники ДТП ждут сотрудников ДПС. В сторону метро “Академическая” собирается пробки: что хуже, из-за машин не могут проехать трамваи в обе стороны.





На 11:00 дорожная ситуация в Петербурге спокойная, по данным сервиса Яндекс.Пробки. Несмотря на снежные завалы, сервис оценил ситуацию на 2 балла из 10 и не прогнозирует серьезных затруднений в ближайшие несколько часов.





В субботу 12 января около 10:40 на пр. Науки, д. 10 столкнулись два автомобиля, сообщили в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербург”. Как сообщают свидетели, движение перегородили легковая машина Volkswagen Polo и грузовик Mercedes-Benz Sprinter.