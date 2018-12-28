Каршеринговый автомобиль сбил светофор на проспекте Культуры. В машине водителя нет (фото)





Как сообщил очевидец, водителя внутри он не увидел: возможно, тот покинул машину сразу после аварии. Впрочем другие свидетели сообщают в социальной сети, что его в состоянии алкогольного опьянения забрали полицейские — в ГУ МВД эту информацию не подтвердили.







Каршеринг (пользователь автомобиля не является его владельцем) набирает популярность в России и при этом имеет противоречивую репутацию. Широкую огласку получила авария на Невском проспекте Санкт-Петербурга: пьяный водитель на каршеринговом автомобиле столкнулся с “ВАЗом”, водитель которого позже скончался в больнице. (Андрей Петров, Gazeta.SPb)

Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"







Каршеринговый автомобиль сбил светофор на пр. Культуры Санкт-Петербурга утром 12 января, сообщили в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербург”.