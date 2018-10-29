Семь признаков раковых заболеваний: в каких случаях нужно немедленно идти в больницу





1. Изменения очертаний или цвета родинок.

2. Незаживающая рана

3. Хриплый кашель

4. Трудно глотать

5. Кротечение без видимых причин

6. Дисфункция кишечника или мочевого пузыря

7. Утолщение в груди или другом месте (комок)





Если вы наблюдаете один или несколько из этих симптомов, онкологи советуют немедленно обратиться в больницу — примерно 40% раковых заболеваний можно погасить на ранней стадии.





Недавно английские ученые рассказывали о продуктах, которые могут вызвать рак: сахарозаменители, красители и ароматизаторы, сообщает Medicalexpress.





Английские онкологи назвали признаки, которые могут быть симптомами раковых заболеваний, сообщили в центре Mcmillan. Врачи выделили семь характерных проявлений заболевания: