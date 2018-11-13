Опрос ВЦИОМ: у жителей России выяснили, что они делают для защиты окружающей среды





Согласно результатам опроса 1600 человек старше 18 лет, примерно 4 из 5 россиян используют энергосберегающие лампы, три четверти стараются экономить воду, газ и свет.





Выяснилось, что каждый третий опрошенный участвует в субботниках и высадках саженцев. Среди респондентов 27% сортируют мусор (около половины не имеют возможности, но заявили, что начнут, если она появится), каждый третий сдает батарейки и ртутные лампы в пункты переработки. Экологическим фондам финансово помогают только 17% россиян.





Жителей Санкт-Петербурга, Москвы и других городов спросили, что они делают для защиты окружающей среды, сообщили Gazeta.SPb в ВЦИОМ.