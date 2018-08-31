В Иркутской области с железной дороги сошли 29 вагонов, груженных углем





Поезд из 67 вагонов потерял почти половину из них около 09:00 по местному времени (04:00 по мск). Спасатели прислали к месту аварии три служебных поезда со станций “Зима” и “Иркутск-Сортировочный”. Ремонта требует около 300 м железной дороги. Никто из персонала не пострадал, но проезд закрыт в обоих направлениях. Сейчас специалисты пытаются очистить дорогу и восстановить железнодорожное сообщение.





В Иркутской области 12 января с железной дороги сошли 29 вагонов, груженных углем, передали в региональном УМЧС.