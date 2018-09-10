Продолжительность бюджетного кризиса в Америке обновила исторический максимум





Прошлый рекорд принадлежал правительству Билла Клинтона — тогда на рубеже 1995 и 1996 года “шатдаун” продлился 21 день.





Белый дом не смог заплатить $5 млн из счета за воду на $16 млн. От водоснабжения отключать его пока не собираются, сообщили в компании DC Water.





Бюджетный кризис начался из-за несогласованного бюджета: Дональд Трамп и республиканская партия требуют строительства стального барьера на границе с Мексикой за почти $6 млрд, но декратическая партия выступает против. Сейчас зарплату задерживают Секретной службе США, и Госдепартаменту, где работает порядка 75 тысяч человек.





Сегодня в субботу 12 января продолжительность бюджетного кризиса в США обновила исторический максимум — несколько госведомств уже 22 дня не работают из-за разногласий ветвей власти Америки, сообщает ТАСС.