Мужчине проломили череп в драке на Рихарда Зорге: второй участник отделался сотрясением





По данным полиции, два пациента попали в больницу после драки на ул. Рихарда Зорге около 23:00 10 января. Один из них в тяжелом состоянии: у нее открытая черепно-мозговая травма и сотрясение. Второго участника отпустили в удовлетворительном состоянии под подписку о невыезде. В его отношении возбуждено уголовное дело — за причинение тяжелого вреда здоровью его могут осудить на 8 лет тюрьмы.









Сотрудники больницы сообщили в полицию Красносельского района о поступлении к ним мужчины с проломленным черепом 11 января, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД.