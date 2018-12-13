В компании Илона Маска SpaceX в новом году уволят 10% персонала — 600 человек





Сотрудники получат зарплату за 8 месяцев в качестве “парашюта”, а SpaceX поможет подыскать новые места. В компании подчеркнули, что компания должна стать “стройнее”, чтобы успешно функционировать.





Компания SpaceX появилась в 2002 году, сейчас в ней работают 6000 человек – а год назад число сотрудников составляло 7000. Создатель компании Илон Маск. Миссия компании — покорение космоса и освоение Марса. На данный момент в компании обещают запустить в 2019 году первую частную миссию на Луну, начать космический туризм, а в 2026 году — доставить человека на Марс.





Из компании Илона Маска SpaceX в новом году уволят 10% персонала — 600 человек, сообщает Los Angeles Times.