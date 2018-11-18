Алексей Герман снимет кино о театрах Санкт-Петербург: чем режиссер успел прославиться





В интервью режиссер отметил, что преследует цель снять документальный фильм с художественной целью — по его мнению, таких фильмов снимают слишком мало. Он заметил, что неспроста именно москвич снимает фильм про театры Петербурга — это позволит избежать предвзятости. Режиссер несколько лет учился на театральном факультете, но признает, что сейчас в театр ходит редко — слишком много разочарований.





Сын советского режиссера Алексея Германа, Алексей Алексеевич в 2003 году обнародовал фильм “Последний поезд” и получил за него премию “Ника” в номинации “Открытие года”. Автор фильмов “Гарпастум”, “Бумажный солдат”, за которые он получил двух “Золотых львов” на Венецианском кинофестивале. Широкий общественный резонанс вызвала картина 2018 года “Довлатов”.





Режиссер Алексей Герман-младший собирается снять кинофильм о жизни театров Санкт-Петербурга, о чем он сообщил “Российской газете” 11 января.