Россиянин, пропавший 9 лет назад и считавшийся погибшим, возвращается в Санкт-Петербург из Эквадора





В российском посольстве заявили, что Максим Б. прибыл в Эквадор около 8 лет назад в плохом состоянии здоровья — в том числе психического. Он потерял деньги, оказался на улице и в конце концов его заметили местные социальные работники. Они сообщили о нем в консульство, а там связались с родителями мужчины — оказалось, что в России все считают его пропашим без вести. Согласно закону России, если о местонахождении человека ничего не известно в течение 5 лет, то он признается погибшим.





Петербуржец Максим Б., считавшийся пропавшим без вести в России, 8 лет провел на улицах столицы Эквадора Кито, сообщает РИА Новости. Россиянин вернулся домой к своим родителям 22 декабря: они прислали социальной службе “Жители улиц” фотографии сына в Санкт-Петербурге с благодарностями.