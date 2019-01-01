В соцсетях обсуждают ночной визит 13 пожарных расчетов к ТРК Гранд Каньон в Петербурге (видео)





Причина остается неизвестной до сих: управление МЧС не сообщало о тушении пожаров в этом районе. Сообщение вызвало живой интерес пользователей социальных сетей: некоторые предположили, что спасатели могут проводить учения. В сообщении говорится, что экипажи остановились возле клуба “Ретро Дискотека 154”, однако в клубе заявили, что никаких проблем у них не возникало.





Очевидцы сообщили, что причиной прибытия экипажей стал пожар на кухне в заведении рядом с клубом, а количество экипажей объясняется статусом ТРК, как места массового пребывания людей. В МЧС эту информацию пока не подтвердили.









Ночью с 11 на 12 января в Санкт-Петербурге к ТРК “Гранд Каньон” на пр. Энгельса подъехало 13 пожарных расчетов, сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".