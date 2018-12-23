Чем заняться в Санкт-Петербурге на выходных: культурные события Северной столицы





Санкт-Петербург предлагает населению несколько интересных культурных событий, которые могут заинтересовать его жителей. В кино выпустили в прокат спортивную драму “Крид-2” о боксере Адонисе Криде, которого тренирует Рокки Бальбоа. С детьми в кино можно сходить на “Путь домой”: мелодраму про поиски собакой своих хозяев.





Вечером 12 января в музее Советских игровых автоматов жители Санкт-Петербурга смогут услышать саксофоны на Вечере живого джаза, стоимость билета составляет 650 рублей, по данным в сети. В лофт-проекте “Этажи” последние выходные проходит XII международный фестиваль дикой природы “Золотая черепаха” - там же можно посмотреть на работы Клода Моне.



