Синоптики обещают ясную субботу в Санкт-Петербурге, но с сильным ветром со стороны моря





Утром возможен небольшой снег, но синоптики уверены, что днем в субботу выглянет солнце. При этом ветер со стороны моря на улице может быть сильным: утром он достигнет 5 м/с, сообщает сервис. В воскресенье в Санкт-Петербурге ждут похолодания и продолжения снегопадов, поэтому сегодняшняя суббота может стать лучшим шансом на то, чтобы выбраться в город или на природу для отдыха.





В субботу 12 января в Санкт-Петербурге ожидают в целом ясную погоду — температура воздуха днем будет равняться от -2 до -4, а к вечеру упадет до -7, сообщает сервис Яндекс.Погода. В это время во всех остальных крупных городах России куда холоднее: к примеру, в Москве столбик упал до -11.