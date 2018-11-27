Российские кинокритики назвали Кирилла Серебренникова лучшим режиссером 2018 года

Интригой вечера стал вопрос – кто же получит главный приз за «Лучший фильм»? В номинации забрал награду фильм «Война Анны», режиссером которого стал Алексей Федорченко.





Лучшей актрисой назвали Марту Козлову, а вот Евгений Цыганов составил ей компании и стал актером, сыгравшим лучшую главную мужскую роль, говорится в ТАСС.





Среди съемочной группы фильма не выделили никто. Также кинокритики оценили в «Лете» музыку и работу художника-постановщика.