Петербуржцы удивлены скоплением пожарных машин у ТРЦ «Крад Каньон» (видео)



Видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург







Такое зрелище заинтересовало и напугало многих – казалось бы, для чего устраивать массовую сходку, если ничего не случилось? Очевидцы пишут, что заметили собрание в ночь с 11 на 12 января. В течение продолжительного времени не видят, чтобы что-то горело.Некоторые в комментариях предположили, что у МЧС проходят учения, именно поэтому они собрались у «Гранд Каньона». Пока никакой официальной информации не поступало.