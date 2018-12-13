Группа «Бутырка» поддержала Кокорина и Мамаева новогодней песней

Напоминаем, что Кокорин и Мамаев обвиняются в «Побоях» и «Хулиганстве». Срок их ареста было решено продлить – слушание дела состоится восьмого февраля. Петербуржца активно поддерживают его фанаты – они устраивают акции, снимают для футболиста поздравления и всячески проявляют свою любовь.









Можно смело сказать, что «Бутырка» не осуждает Кокорина и Мамаева. В песне поется, что алкоголь выпит зря, если после не случилось драки. Помимо прочего, группа желает футболистам «здоровья, фарта и воли».