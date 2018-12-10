Учёные рассказали, чем опасна зубная нить

Ученые из Института общественного здравоохранения в Калифорнии провели исследование зубных нитей и разместили его результат в издании Nature.





Выяснилось, что зубная нить опасна. Из-за её применения в организм проникает более 11 полифторалкильных соединений, которые откладываются в печени и почках. Отмечается, что эти же соединения вредят человеку при употреблении пищи из пластикового контейнера.





В исследовании приняло участие 178 человек – каждый сдал анализы и заполнил анкету об образе жизни. Также учёные проверили разные марки зубных нитей на предмет содержания в них опасных соединений.





Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ученые заявили, что ожирение неблагоприятно влияет на функционирование мозга . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



