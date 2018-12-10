На Руставели в результате ДТП пострадал пассажир



Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург





Известно, что машины не поделили дорогу на кругу проспекта Науки и улицы Руставели. О случившемся рассказывают очевидцы в социальной сети «Вконтакте». Судя по их словам, в красном автомобиле находился пассажир, который получил травму. Он лежал в салоне, кажется, находясь в сознании и ожидании помощи. Один из водителей выбежал из машины и начал суетиться, видимо, прибывая в состоянии шока.Другой автолюбитель не выходит из машины, пишет девушка, которая видела все своими глазами. Сейчас участники аварии ожидают карету скорой помощи, а также сотрудников правоохранительных органов, которые помогут разобраться в обстоятельствах дела. Пока никакой официальной информации не поступало.